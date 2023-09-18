UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд під Полтавою виправдав ухилянта: що про цю справу каже голова Верховного суду

Фото: голова Верховного суду Станіслав Кравченко (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

У справі про виправдання ухилянта судом в Полтавській області, ймовірно, буде апеляція. Такі рішення судів наразі не є в Україні тенденцією.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова Верховного суду Станіслав Кравченко.

"Коли я вперше побачив цю новину, я взагалі подумав, що це фейк. Добре, що такі випадки зовсім поодинокі і це не тенденція. Однак це все-таки судове рішення, але очевидно має бути апеляційний розгляд", - сказав він.

За словами Кравченка, тут відстежується явна дилема, з одного боку, судові рішення, які потрібно поважати, з іншого - висловлювання, що не піддаються аналізу.

"Безумовно, потрібно розбиратися в ситуації. Я не хочу вгадувати, що стало причиною прийняття цього рішення, що сколихнуло всю юридичну спільноту", - наголосив голова Верховного суду.

Він також додав, що навіть у період війни кількість розглянутих кримінальних проваджень в Україні обчислюється десятками тисяч, а загалом, враховуючи всі юрисдикції, ця кількість перевищує 2 млн справ.

"Тому мені дуже хотілося б, щоб робота наших судів у нинішніх складних умовах оцінювалася загалом, а не з поодиноких випадків", - додав голова Верховного суду.

Нагадаємо, Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав ухиянта, який отримав уже кілька повісток. Суд визнав його невинним. Зокрема, як йдеться у вироку суду, судді не змогли ознайомитися з копією висновку військово-лікарської комісії. Крім того, суд не побачив доказів того, що розпорядження працівників ТЦК та СП були законними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СудМобілізація в Україні