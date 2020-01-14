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В суд передан обвинительный акт по делу теракта в Волновахе

Новости » Общество     14.01.2020 - 04:50
В суд передан обвинительный акт по делу теракта в Волновахе
Фото: обстрелянный автобус (УНИАН)

Пять лет назад боевики "ДНР" обстреляли блокпост ВСУ, погибли 12 мирных жителей

В суд по делу террористического акта под Волновахой Донецкой области, который произошел 13 января 2015 года, передан обвинительный акт. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Тогда в результате обстрела блокпоста Вооруженных сил Украины участниками террористической организации "ДНР" погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан - пассажиров рейсового автобуса сообщением "Златоустовка - Донецк".

"По версии следствия, террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" под руководством "командира-куратора" 5-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК "ДНР" полковника вооруженных сил РФ, гражданина этого государства", - сообщили в Офисе прокурора.

Установлено, в указанном уголовном производстве в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина для специального судебного рассмотрения.

"Досудебное расследование в отношении гражданина РФ приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Определением суда предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили прокуратуре.

Следствие устанавливает соучастников преступлений для привлечения к ответственности.

Напомним, в 2017 году Генеральная прокуратура Украины сообщала, что вместе со Службой безопасности обнародовала видео, в котором были изображены организаторы обстрела автобуса в Волновахе.

Установлено было также, что блокпост Вооруженных сил Украины был обстрелян из артиллерийских установок "Град". Артобстрел происходил со стороны подконтрольной боевикам территории. Артиллерия попала в рейсовый автобус с пассажирами сообщением Златоустовка-Донецк.

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