Суд Панамы окончательно закрыл дело, инициированное Портновым против Порошенко

Судья 1-го судебного округа Панамы Элквис Мартинез окончательно закрыл дело, которое инициировал экс-заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков на своей странице в сети Facebook.

"Панамские органы юстиции демонстрируют хороший темп работы и прозрачность, на фоне которых ГБР и некоторые украинские суды выглядят очень невыигрышно", - прокомментировал Новиков решение суда.

Как известно, в октябре Первая специализированная прокуратура по вопросам организованной преступности Панамы приняла решение о временном закрытии дела ввиду отсутствия состава преступления.

"По нашему заявлению суд закрыл дело. Судья отметил, что действительно отсутствует состав преступления и подтвердил решение прокурора, отметив, что дело закрыто окончательно", - сообщил адвокат Порошенко.

Новиков также напомнил, что параллельно с этим адвокаты Порошенко подали заявление против Портнова о даче заведомо ложных показаний. Прокурор, который рассматривает данное заявление, признал Порошенко потерпевшим от ложных показаний Портнова и предоставил ему соответствующий статус.

Напомним, дело по заявлению Портнова против Порошенко было открыто в июле 2019 года. В своем заявлении Андрей Портнов утверждал, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем. К заявлению были приобщены собственноручные показания Портнова. После проверки информации, которую предоставил Портнов, прокурор решил закрыть дело из-за отсутствия доказательств.