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Суд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Щеголева

Новости » Общество    26.06.2019 - 17:21
Суд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Щеголева
Фото: Александр Щеголев (Униан)

Щеголева отправили под круглосуточный домашний арест

Шевченковский районный суд города Киева отпустил из-под стражи бывшего начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Щеголева, которого подозревают в причастности к расстрелу активистов Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Адвокатской совещательной группы в Facebook.

Как сообщается, Щеголева отправили под круглосуточный домашний арест. 

"Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, суд получил ходатайство по почте. Ссылались в том числе на вчерашнее решение Конституционного суда по представлению Савченко. Большая мотивационная часть - оттуда", - говорится в сообщении. 

Отметим, Александр Щеголев, занимавший должность начальника СБУ в Киеве и Киевской области, обвиняется в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины было завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту расстрела майдановцев в Хмельницке

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура завершила экспертизу относительно тех лиц, которые, по версии следствия, отдавали приказ стрелять по протестующим на Майдане.

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Новости Украины МайданАлександр ЩеголевСлужба безопасности УкраиныСуд
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