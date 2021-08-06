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Суд отправил за решетку бывших должностных лиц "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканал"

Автор: Дмитрий Левицкий

Высший антикоррупционный суд Украины огласил приговор бывшим должностным лицам предприятий "Харьковоблэнерго" и "Харьковводоканал". Бывших чиновников подозревали в коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВАКС.

Бывший заместитель руководителя "Харьковоблэнерго" и директор "Харьковводоканала" получили 5 и 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 3 и 2 года, а также штраф в размере 17 тысяч гривен.

Следствие установило, что должностные лица с целью получения неправомерной выгоды третьим лицом нарушили закон и заключили трехсторонний договор переуступки права требования. В результате действий должностных лиц предприятие получило убытки на сумму более 18 млн гривен.

"Коллегия антикоррупционного суда поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - сообщили в суде.

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Антикоррупционный судприговорХарьков