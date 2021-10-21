Суд отправил дело "Блиц Информ" на повторное рассмотрение

В среду, 20 октября Верховный суд отправил дело о законности аукциона по реализации имущества банкрота ЗАО "Блиц Информ" на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора и совладельца ООО "Палп Милл Принт" Олега Дубровки.

Как известно, приобретателем имущества ЧАО "Блиц Информ" на аукционе стала компания, имеет европейские корни - ООО "Палп Милл Принт". Законность аукциона была подтверждена в судах первой и апелляционной инстанций.

Однако АО "Укрэксимбанк" необходимо было обжаловать эти решения судов любой ценой. Для этого представители банка наняли малоизвестное адвокатское объединение A.D.HOC за десятки миллионов гривен. В частности, вышеупомянутое решение Верховного суда, банк оценивает почти в 12 млн грн. Такая стоимость услуг юристов в разы превышает рыночные показатели.

Кроме этого, юркомпания не соответствует стандартам, зафиксированным государственным финучреждением у себя на сайте.

"Во-первых, мы хотим дождаться полного решения суда. Сейчас аргументация Фемиды - для нас загадка. Вместе с тем, сказать, что сегодняшнее решение стало для ООО "Палп Милл Принт" неожиданностью, не могу. Тревожные звоночки начали поступать за несколько дней до заседания. Чего только стоит резкая смена через отпуск в аккурат сегодняшнему заседанию одного из тройки судей, которые слушали это дело", - сказал Олег Дубровка, генеральный директор и совладелец ООО "Палп Милл Принт".

Он также указал на ситуацию вокруг закупки госбанком услуг у сомнительного адвокатского объединения.

"Мы не просто не исключаем, а почти уверены, что госбанк получил это решение противозаконно. Именно так выглядит государственное рейдерство. Я уже рассказывал, что управляющий партнер этой юркомпании приходил к нам с предложениями решить вопрос с "Укрэксимом" и получил "от ворот поворот". Наша компания имеет высокие европейские стандарты работы, поэтому мы не рассматриваем какие-то сомнительные предложения. А вот госбанкУ подобные предложения очевидно пришлись по душе. Надеюсь, мне не следует объяснять, на что именно идут такие заоблачные суммы в "прейскуранте" юркомпании", - отметил Олег Дубровка.

Дубровка отмечает, что борьба будет продолжаться, но этот кейс должен продемонстрировать иностранным инвесторам всю "привлекательность" Украины как "инвестиционной гавани".

"Нам нечего скрывать, весь процесс мы будем делать публичным, а государственные институты - популярными", - подчеркнул гендиректор ООО "Палп Милл Принт".