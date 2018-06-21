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Суд отменил заниженные нормы потребления газа для потребителей Хмельницкой области без счетчиков

НовостиЭнергетика    21.06.2018 - 15:02
Фото: газовый счетчик (РБК-Украина)
Фото: газовый счетчик (РБК-Украина)

Заниженные нормы являются выгодными для отдельных потребителей, поэтому они всячески уклоняются от установки счетчиков

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабмина, которыми устанавливались заниженные нормы потребления газа при отсутствии счетчика. Решение суда не вступило в законную силу. Поэтому счета за июнь будут рассчитаны по действующим нормам. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Хмельницкгаз".

Окружной административный суд г. Киева признал неправомерность постановлений Кабмина и несоответствие существующих норм фактического потребления газа. По иску ПАО "Хмельницкгаз" принято решение об отмене постановлений №203 и № 204 от 23.03.2016 г. Ими было необоснованно установлены заниженные нормы потребления газа.

Относительно потребления голубого топлива потребителями по загальнобудинковим счетчикам, то по данным 2017 года, среднее потребление газа из одной газовой плитой фактически составило - 8,1 куб. м, с плитой и проточным водонагревателем – 22,8 куб. м, что в очередной раз подтверждает значительное расхождение существующих норм с их реальным использованием потребителями.

"О значительном несоответствии также свидетельствуют и данные НКРЭКУ относительно среднего потребления газа в 2017 году ПАО "Хмельницкгаз". Так, фактически, в категории "плита газовая" – это 9,9 куб. м газа, "газовая плита и проточный водонагреватель" – 28,1 куб. м вместо существующих для газовой плиты– 3,3 куб. м, и проточного водонагревателя – 10,5 куб. м", - говорит технический директор ПАО "Хмельницкгаз" Александр Лоб.

Заниженные нормы являются выгодными для отдельных потребителей, поэтому они всячески уклоняются от установки счетчиков. Сейчас ПАО "Хмельницкгаз" зафиксировано около 2,5 тыс. официальных отказов.

"Долгое время мы работали над вопросом приведения в соответствие норм потребления газа, - подчеркивает коммерческий директор ПАО "Хмельницкгаз" Виталий Рейда. – Вместе с тем, на упреки относительно возможных доначислений за прошлые периоды, - отмечу, что ретроспективного выставления платежек потребителям не будет".

Заметим, что срок на апелляционное обжалования решения суда составляет 30 дней со дня составления полного судебного решения, поэтому в настоящее время указанный срок не истек. Сведения о апелляционное обжалование решения суда Кабинетом Министров Украины на сегодняшний день отсутствуют. Вместе с тем, с момента вступления данного решения в силу, начисление объема потребленного природного газа в домохозяйствах без счетчиков, будет проводиться согласно постановлению Кабинета Министров Украины №619.

С начала года специалисты "Днепропетровскгаза" обнаружили почти 400 краж газа ПАО "Ивано-Франковскгаз" провело тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"
Теги публикации: Хмельницкий, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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