Суд скасував занижені норми споживання газу для споживачів Хмельницької області без лічильників

Занижені норми є вигідними для окремих споживачів, тому вони всіляко ухиляються від встановлення лічильників

Окружний адміністративний суд м. Києва скасував постанови Кабміну, якими встановлювались занижені норми споживання газу за відсутності лічильника. Рішення суду не набрало законної сили. Тому рахунки за червень будуть розраховані за діючими нормами. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Хмельницькгаз".

Окружний адміністративний суд м. Києва визнав неправомірність постанов Кабміну та невідповідність існуючих норм до фактичного споживання газу. За позовом ПАТ "Хмельницькгаз" прийнято рішення про скасування постанов №203 та № 204 від 23.03.2016 р. Ними було необґрунтовано встановлено занижені норми споживання газу.

Щодо споживання блакитного палива споживачами по загальнобудинковим лічильникам, то за даними 2017 року, середнє споживання газу з однією газовою плитою фактично склало - 8,1 куб. м, з плитою та проточним водонагрівачем – 22,8 куб. м, що вчергове підтверджує значну розбіжність існуючих норм з їх реальним використанням споживачами.

"Про значну невідповідність також свідчать і дані НКРЕКП щодо середнього споживання газу в 2017 році по ПАТ "Хмельницькгаз". Так, фактично, в категорії "плита газова" – це 9,9 куб. м газу, "плита газова та проточний водонагрівач" – 28,1 куб. м замість існуючих для газової плити– 3,3 куб. м, та проточного водонагрівача – 10,5 куб. м", - говорить технічний директор ПАТ "Хмельницькгаз" Олександр Лоб.

Занижені норми є вигідними для окремих споживачів, тому вони всіляко ухиляються від встановлення лічильників. Наразі ПАТ "Хмельницькгаз" зафіксовано біля 2,5 тис. офіційних відмов.

"Тривалий час ми працювали над питанням приведення у відповідність норм споживання газу, - акцентує комерційний директор ПАТ "Хмельницькгаз" Віталій Рейда. – Водночас, на закиди щодо можливих донарахувань за минулі періоди, - зазначу, що ретроспективного виставлення платіжок споживачам не буде".

Зауважимо, що строк на апеляційне оскарження рішення суду складає 30 днів з дня складення повного судового рішення, тож наразі зазначений термін не закінчився. Відомості про апеляційне оскарження рішення суду Кабінетом Міністрів України на сьогоднішній день відсутні. Водночас, з моменту набрання даним рішенням чинності, нарахування обсягу спожитого природного газу в домогосподарствах без лічильників, буде проводитись відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №619.