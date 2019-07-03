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Суд отменил введение мобильных отделений "Укрпошты"

Новости » Общество    03.07.2019 - 18:59
Суд отменил введение мобильных отделений "Укрпошты"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Cуд обязал возобновить работу стационарных отделений

Окружной административный суд Киева признал противоправным приказ Министерства инфраструктуры о введении мобильных отделений "Укрпошты". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя "Укрпошты" Игоря Смелянского в Facebook.

Cуд обязал Мининфраструктуры и "Укрпошту" возобновить работу стационарных отделений в населенных пунктах с населением до двух тысяч человек.

"Окружной административный суд Киева принял решение отменить стратегию развития "Укрпошты", а также уволить начальников отделений (с зарплатой, - ред.) по 8 тысяч гривен и снова набрать по 1000 гривен", - сообщил Смелянский.

Суд отменил введение мобильных отделений &quot;Укрпошты&quot;

Напомним, "Укрпочта" закрыла часть отделений в небольших селах, заменив их почтальонами, которые будут передвигаться на автомобилях. 

В компании тогда заявили, что содержание отделений в селах с населением менее 2 тыс. человек экономически невыгодно, так как средняя нагрузка на отделения составляет около 2 писем в день. Поэтому в компании приняли решение о замене отделений на почтальонов, которые будут доставлять и забирать посылки на машинах. Компания запустила первые передвижные отделе я в Черниговской области летом 2018 года.

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