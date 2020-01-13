Суд отменил смертный приговор экс-президенту Пакистана

Фото: Первез Мушарраф (wikipedia.org)

Судебное решение признали таким, что не соответствует законодательству

Верховный суд Пакистана признал "неконституционным" создание специального суда, который рассматривал дело 76-летнего экс-президента страны Первеза Мушаррафа, которого приговорили к смертной казни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, было признано, что судебное разбирательство по делу о государственной измене бывшего президента Пакистана не было подготовлено в соответствии с законодательством.

17 декабря прошлого года суд признал Мушаррафа виновным в государственной измене и подрыве конституционного строя - его заочно приговорили к смертной казни.

Мушарраф, руководивший Пакистаном в период 1999-2008 годов, сейчас живет в Дубае (ОАЭ).

В 1999 году Мушарраф сверг власть тогдашнего премьер-министра Наваза Шарифа благодаря военному перевороту. Он приостановил Конституцию и ввел чрезвычайное положение 3 ноября 2007 года, прежде чем подать в отставку в августе 2008-го, чтобы избежать возможного импичмента.

Ранее Евросоюз осудил смертные приговоры, вынесенные в Белоруси 10 января.

Региональный суд Могилева объявил два смертных приговора братьям Илье и Станиславу Костевим. Кроме того, в 2019 году были вынесены еще три смертные приговоры.