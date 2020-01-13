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Суд скасував смертний вирок екс-президенту Пакистану

Новини » Політика     13.01.2020 - 18:19
Суд скасував смертний вирок екс-президенту Пакистану
Фото: Первез Мушарраф (wikipedia.org)

Судове рішення визнали таким, що не відповідає законодавству

Верховний суд Пакистану визнав "неконституційним" створення спеціального суду, що розглядав справу 76-річного екс-президента країни Первеза Мушаррафа, якого засудили до смертної кари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, було визнано, що судовий розгляд у справі про державну зраду колишнього президента Пакистану не був підготовлений відповідно до законодавства.

17 грудня минулого року суд визнав Мушаррафа винним в державній зраді і підриві конституційного ладу - його заочно засудили до смертної кари.

Мушарраф, який керував Пакистаном у період 1999-2008 років, зараз живе у Дубаї (ОАЕ).

У 1999 році Мушарраф повалив владу тодішнього прем’єр-міністра Наваза Шаріфа завдяки військовому перевороту. Він призупинив Конституцію і ввів надзвичайний стан 3 листопада 2007 року, перш ніж подати у відставку в серпні 2008-го, щоб уникнути можливого імпічменту.

Раніше Євросоюз засудив смертні вироки, винесені у Білорусі 10 січня.

Регіональний суд Могильова оголосив два смертних вироки братам Іллі та Станіславу Костевим. Крім того, у 2019 році були винесені ще три смертні вироки.

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