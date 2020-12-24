Суд отменил претензии АМКУ к производителю препарата "Протефлазид"

Хозяйственный суд города Киева отменил все претензии Антимонопольного комитета к НПК "Экофарм" - производителя противовирусного препарата "Протефлазид".

Об этом говорится в решении суда, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Как известно, ранее АМКУ квалифицировал как "неправдивую информацию" публикации на сайтах "Экофарма" научного отчета Института эпидемиологии Национальной академии медицинских наук Украины и лабораторные исследования действия "Протефлазида" на коронавирусы, которые произошли зимой-весной 2020 года.

В отчете ученые пришли к выводу о вероятной способности действующего вещества тормозить репликацию РНК-содержащих вирусов (к которым относятся и коронавирусы).

Также Антимонопольный комитет обвинил фармкомпанию в недобросовестной конкуренции - так специалисты АМКУ расценили письмо-обращение "Экофарм" к тогдашней руководительницы Минздрава Зоряне Скалецкой с предложением бесплатно предоставить препарат для профилактической защиты медперсонала больниц в Новых Санджарах.

В результате решением АМКУ от 10 июля 2020 года НПК "Экофарм" был оштрафован более чем на 3 миллиона гривен.

Компания обратилась в суд с иском к Антимонопольному комитету, и 18 декабря Киевский хозяйственный суд полностью удовлетворил этот иск.

Как отмечается в решении суда, суд не может согласиться с утверждением АМКУ о том, что научный отчет Института эпидемиологии может трактоваться как реклама, ведь "...является научно-технической информацией, которая включает сведения о достижениях, полученные в ходе научной деятельности".

Что касательно письма "Экофарм" к министру здравоохранения, суд отметил, что "Антимонопольным комитетом не обосновано, каким образом письмо к конкретной личности может повлиять на намерения относительно приобретения рецептурного лекарственного средства".

Также суд не увидел доказательств того, что после публикации отчета Института эпидемиологии компания получила какие-то конкурентные преимущества, на чем ранее настаивал Антимонопольный комитет.

Кроме того, за время, прошедшее после решения АМКУ, лаборатории Helmholtz Centre for Infection Research (Германия) и IRTA CReSA (Испания) после первого этапа исследований на культурах клеток in vitro подтвердили, что "Протефлазид" проявляет специфическую противовирусную активность в отношении коронавирусов CoV229E и SARS-CoV-2.

Напомним, ранее по сводным статистическим данным, обнародованным в октябре Национальной Академией статистики и аудита на базе наблюдений в более 100 больниц Украины, сообщалось, что препарат снижал заболеваемость среди медперсонала и облегчал течение заболевания у больных.