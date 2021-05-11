UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы на Донбассе, - ОПОРА

Автор: РБК-Украина

Шестой апелляционный административный суд Киева 11 мая 2021 года отменил постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о невозможности проведения местных выборов на Донбассе. Речь идет о постановлении, которым были запрещены выборы 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает "Гражданская сеть ОПОРА".

Так, Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления №161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Полный текст решения суда ожидается через 5 дней.

Как известно, 8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установил невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных общинах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.

Напомним, местные выборы не проводились в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецке, Станице Луганской, Попасной, Счастье.

РБК-Украина писало, что 16 января ЦИК вновь заявил об угрозе безопасности избирателей на территории 18 общин Донбасса и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборыместные выборы 2015