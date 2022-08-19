Суд отменил арест корпоративных прав "Карпатнефтехима"

Шевченковский районный суд Киева принял отмену ареста активов предприятия "Карпатнефтехим", расположенного в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство юриста компании KARPATY CHEMICAL B.V, которая контролирует предприятие.
Решение суда о снятии ареста обжалованию не подлежит.
Напомним, в конце июля суд арестовал корпоративные права компании KARPATY CHEMICAL B.V в виде 100% уставного капитала ООО "Карпатнефтехим".
Арестованы были активы на сумму более 2,3 млрд грн, а также 35 объектов недвижимости.