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Суд отменил арест корпоративных прав "Карпатнефтехима"

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Пятница 19 августа 2022 11:09
Суд отменил арест корпоративных прав "Карпатнефтехима" Фото: суд отменил арест корпоративных прав "Карпатнефтехима" (gmk center)
Автор: Александр Мороз

Шевченковский районный суд Киева принял отмену ареста активов предприятия "Карпатнефтехим", расположенного в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство юриста компании KARPATY CHEMICAL B.V, которая контролирует предприятие.

Решение суда о снятии ареста обжалованию не подлежит.

Напомним, в конце июля суд арестовал корпоративные права компании KARPATY CHEMICAL B.V в виде 100% уставного капитала ООО "Карпатнефтехим".

Арестованы были активы на сумму более 2,3 млрд грн, а также 35 объектов недвижимости.

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