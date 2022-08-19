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Суд скасував арешт корпоративних прав "Карпатнафтохіму"

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П'ятниця 19 серпня 2022 11:09
Суд скасував арешт корпоративних прав "Карпатнафтохіму" Фото: суд скасував арешт корпоративних прав "Карпатнафтохіму" (gmk center)
Автор: Олександр Мороз

Шевченківський районний суд Києва ухвалив скасування арешту активів підприємства "Карпатнафтохім", розташованого в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Таким чином суд задовільнив клопотання юриста компанії KARPATY CHEMICAL B.V, яка контролює підприємство.

Рішення суду про зняття арешту оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, наприкінці липня суд заарештував корпоративні права компанії "KARPATY CHEMICAL B.V" у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ "Карпатнафтохім".

Заарештовано було активи на суму понад 2,3 млрд грн, а також 35 об'єктів нерухомості.

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