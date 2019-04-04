Суд отклонил ходатайство об уменьшении залога Мангеру

Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство защиты Владислава Мангера об уменьшении размера залога. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Раньше застава была определена в сумме 2 млн 497 тыс. гривен.

Напомним, 3 апреля было судебное заседание по делу Мангера. Тогда суд обязал Мангера носит электронный браслет. В ходе заседания были исследованы протоколы допроса некоторых свидетелей и материалы производства.

"Суд принял ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении Владислава Мангера удовлетворить частично. Отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей", - заявила судья.

Она отметила, что Мангер должен прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы города Херсона без разрешения, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение прокурору свой паспорт, паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Отметим, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения почти 2,5 млн гривен залога. 15 февраля за него внесли залог, после чего Мангер покинул изолятор и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

21 марта Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Мангера на отстранение с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.