Суд отказался пересмотреть приговор осужденному по делу Оксаны Макар

Центральный районный суд города Николаева отказался пересмотреть приговор осужденному по делу Оксаны Макар Евгению Краснощеку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Преступности.нет".

Как сообщается, в ходе судебного заседания Краснощек попросил коллегию судей о перерыве для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Суд отклонил ходатайство осужденного, аргументировав это тем, что Краснощек содержится в Николаеве и может заново подать заявление о пересмотре дела.

Краснощек отказался давать какие-либо комментарии, однако сказал, что во время следствия на него оказывалось как физическое, так и психологическое давление.

Коллегия суда приняла решение отказать осужденному Краснощеку в пересмотре дела. Полное решение суд огласит в течение пяти дней, а оспорить в апелляционной инстанции его можно будет в течение семи дней.

Напомним, речь идет о резонансном деле убийства молодой девушки Оксаны Макар. Ее нашли 10 марта 2012 года в Николаеве недалеко от строительной площадки. Как выяснилось позже, ее изнасиловали и пытались сжечь заживо в ночь на 9 марта трое молодых людей.

По факту покушения на убийство девушки было возбуждено уголовное дело. Несмотря на оказанную интенсивную медицинскую помощь, Макар скончалась 29 марта в Донецком ожоговом центре.

Отметим, Евгений Краснощек получил пожизненное за убийство Оксаны Макар, а еще двое соучастников - Максим Присяжнюк и Артем Погосян - были приговорены к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно.