Суд отказался отпускать Цемаха из-под стражи

Во вторник, 30 июля, Апелляционный суд отказался отпускать бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, которого подозревают к причастности к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области, из-под стражи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

По словам адвоката Романа Гонтарева, прокурор не довел наличие оснований для законного задержания.

"Не допрошены в производстве и свидетели, которые указывали, что Цемах на момент задержания только совершил преступление. Также отсутствует потерпевший, который говорил о Цемахе. Постановления о задержании не было. Все доказательства, содержащиеся в материалах, датированные 2014-2015 годами: протоколы осмотров сайтов .. ", - отметил адвокат.

Прокурор возразил против доводов адвоката.

"С предоставленных материалов следствия следует, что Цемах был задержан в связи с тем, что при нем были документы, удостоверяющие принадлежность его к "ДНР". А также в связи с его активным участием в "ДНР", - заявил он.

По словам прокурора, Владимир Цемах был членом террористической организации.

Отметим, 4 июля стало известно, что украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

Как известно, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.