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Суд отказал Сытнику в просьбе оставить без рассмотрения иск о привлечении ФБР

НовостиПолитика    26.03.2018 - 13:17
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Нардеп Розенблат судится с Сытником и СБУ из-за привлечения ФБР в обход закона

Окружной административный суд Киева отказал директору Национального антикоррупционного бюро в просьбе оставить без рассмотрения иск о привлечении сотрудников Федерального бюро расследований США к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что суд продолжает рассматривать дело по иску народного депутата Борислава Розенблатта к Сытнику и СБУ. В частности, суд рассмотрел ходатайство Сытника, который просил оставить без рассмотрения иск о привлечении ФБР, и отказал ему в этом. На данный момент назначено рассмотрение дела по существу, которое начнется 25 апреля.

Отметим, Розенблат просит суд признать противоправными действия Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР без предварительного заключения международного договора. Также Розенблат просит суд признать противоправной бездеятельность СБУ, которая допустила разглашение информации с грифом "государственная тайна" работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

Напомним, летом 2017 года НАБУ и ФБР продолжили сотрудничество еще на два года. Стороны подписали соответствующий меморандум.

 

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Теги публикации: ФБР, НАБУ, Артем Сытник  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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