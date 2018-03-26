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Суд відмовив Ситнику у проханні залишити без розгляду позов про залучення ФБР

НовиниПолітика    26.03.2018 - 13:17
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Нардеп Розенблат судиться з Ситником і СБУ через залучення ФБР в обхід закону

Окружний адміністративний суд Києва відмовив директору Національного антикорупційного бюро в проханні залишити без розгляду позов про притягнення співробітників Федерального бюро розслідувань США до оперативно-розшукової діяльності на території України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Повідомляється, що суд продовжує розглядати справу за позовом народного депутата Борислава Розенблатта до Ситника та СБУ. Зокрема, суд розглянув клопотання Ситника, який просив залишити без розгляду позов про залучення ФБР, і відмовив йому в цьому. На даний час призначено розгляд справи по суті, який розпочнеться 25 квітня.

Зазначимо, Розенблат просить суд визнати протиправними дії Ситника по залученню до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР без попереднього укладення міжнародного договору. Також Розенблат просить суд визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка допустила розголошення інформації з грифом "державна таємниця" працівникам ФБР без попереднього укладення відповідного міжнародного договору.

Нагадаємо, влітку 2017 року НАБУ і ФБР продовжили співпрацю ще на два роки. Сторони підписали відповідний меморандум.

 

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Теги публікації: ФБР, НАБУ, Артем Сытник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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