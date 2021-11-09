Суд отказал Добкину в пересчете голосов в четырех избиркомах

Суд отказал кандидату в мэры Харькова Михаилу Добкину в пересчете голосов в четырех избиркомах. Добкин планирует в течение двух дней все 4 решения суда обжаловать в апелляции.

"Суд не удовлетворил иски кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина к территориальным избирательным комиссиям в четырех районах - Новобаварском, Слободском, Основянском и Индустриальном - где выявлены расхождения почти в 2 000 голосов в пользу Игоря Терехова", - отметил представитель Добкина в суде, адвокат Анатолий Родзинский.

По его словам, если бы суд удовлетворил иски Добкина, пересчет голосов должен повлиять на решение о проведении второго тура выборов городского головы.

"Считаем, что решения суда имеют формальные признаки. Наши наблюдатели установили, что цифры за Терехова в протоколах УИК меньше, а цифры других кандидатов - больше. При этом два судьи сказали, что больше доверяют протоколам УИК, а третья, хотя и констатировала разные цифры в протоколах УИК, сослалась на то, что установление факта подделки протоколов не входит в компетенцию суда. При этом избирательный кодекс утверждает, что в случае установления расхождений необходимо принимать решение о пересчете голосов", - говорит адвокат.