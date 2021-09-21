UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Суд освободил от ответственности "Топаза", которого обвиняли в похищении участника Майдана

Автор: Дмитрий Левицкий

Дарницкий районный суд Киева освободил от ответственности "антимайдановца" Игната Кромского по прозвищу "Топаз". Дело закрыли из-за истечения сроков давности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал адвокат Александр Шадрин.

"Прокуроры тянули и только сейчас направили дело в суд", - объяснил адвокат такое решение Дарницкого суда.

Отметим, "Топаза" обвиняли в соучастии в похищении Владислава Иваненко во время Майдана. В ночь на 21 января 2014 года Иваненко перепутали с другим активистом и похитили, после чего пытали. За это Кромскому грозило до 5 лет лишения свободы.

В январе 2018 года Киевский районный суд Харькова признал "Топаза" виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем. За содеянное он получил 8 лет лишения свободы, однако уже в сентябре 2018 года Октябрьский суд Харькова освободил Кромского из места лишения свободы.

В октябре 2020 года Кромского снова задержали правоохранители.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игнат КромскойМайдан