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Суд освободил от ответственности "Топаза", которого обвиняли в похищении участника Майдана

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Киев, Вторник 21 сентября 2021 21:55
Суд освободил от ответственности "Топаза", которого обвиняли в похищении участника Майдана Фото: Игнат Кромской, "Топаз" (facebook.com/ignat.kromskoi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Дарницкий районный суд Киева освободил от ответственности "антимайдановца" Игната Кромского по прозвищу "Топаз". Дело закрыли из-за истечения сроков давности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал адвокат Александр Шадрин.

"Прокуроры тянули и только сейчас направили дело в суд", - объяснил адвокат такое решение Дарницкого суда.

Отметим, "Топаза" обвиняли в соучастии в похищении Владислава Иваненко во время Майдана. В ночь на 21 января 2014 года Иваненко перепутали с другим активистом и похитили, после чего пытали. За это Кромскому грозило до 5 лет лишения свободы.

В январе 2018 года Киевский районный суд Харькова признал "Топаза" виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем. За содеянное он получил 8 лет лишения свободы, однако уже в сентябре 2018 года Октябрьский суд Харькова освободил Кромского из места лишения свободы.

В октябре 2020 года Кромского снова задержали правоохранители.

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Игнат Кромской Майдан
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