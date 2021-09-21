Суд звільнив від відповідальності "Топаза", якого звинувачували у викрадені учасника Майдану

Дарницький районний суд Києва звільнив від відповідальності "антимайданівця" Гната Кромського на прізвисько "Топаз". Справу закрили через закінчення строків давності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав адвокат Олександр Шадрін.

"Прокурори зволікали та тільки зараз направили справу до суду", - пояснив адвокат таке рішення Дарницького суду.

Зазначимо, "Топаза" звинувачували у співучасті у викраденні Владислава Іваненка під час Майдану. В ніч на 21 січня 2014 року Іваненка переплутали з іншим активістом та викрали, після чого катували. За це Кромському загрожувало до 5 років позбавлення волі.

У січні 2018 року Київський районний суд Харкова визнав "Топаза" винним у посягання на територіальну цілісність України, участь у масових заворушеннях та незаконному заволодінні автомобілем. За скоєне він отримав 8 років позбавлення волі, однак вже у вересні 2018 року Жовтневий суд Харкова звільнив Кромського з місця позбавлення волі.

У жовтні 2020 року Кромського знову затримали правоохоронці.