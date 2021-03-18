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Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов "Торнадо"

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 09:50
Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов "Торнадо" Фото: Никита Куст и Максим Глебов (facebook com shtabko)
Автор: Анастасия Рокитна

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи двух бывших бойцов расформированной спецроты МВД "Торнадо" Никита Куста и Максима Глебова. Их обвиняли по делу о бунте осужденных в Лукьяновском СИЗО летом 2018 года.

Об этом шла речь в трансляции суда.

Экс-бойцам изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

"Самое главное стратегическое решение, что люди вышли из тюрьмы. Я толкую это как начало конца этого позорного дела", - сказал адвокат Руслан Сушко в комментарии "Громадському".

Глебов будет находиться под круглосуточным арестом в Киеве, а Никита Куст - в Боярке.

Ранее этот суд освободил из-под стражи еще двух обвиняемых "торнадовцев": Анатолия Пламадялу и Бориса Гульчука.

Отметим, бойцов расформированной роты "Торнадо" признали виновными в создании преступной организации, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе сексуально-насильственного характера во время антитеррористической операции на Донбассе.

Напомним, в 2017 году экс-командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко приговорили к 11 годам тюрьмы. Его заместителя приговорили к 9 годам лишения свободы.

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