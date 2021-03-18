Суд звільнив з-під варти двох екс-бійців "Торнадо"

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти двох колишніх бійців розформованої спецроти МВС "Торнадо" Микиту Куста та Максима Глєбова. Їх обвинувачували у справі щодо бунту засуджених у Лук'янівському СІЗО влітку 2018 року.

Про це йшлося у трансляції суду .

Екс-бійцям змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

"Найголовніше стратегічне рішення, що люди вийшли з в'язниці. Я тлумачу це як початок кінця цієї ганебної справи", - сказав адвокат Руслан Сушко в коментарі "Громадському".

Глєбов перебуватиме під цілодобовим арештом у Києві, а Микита Куст - у Боярці.

Раніше цей суд звільнив з-під варти ще двох обвинувачених "торнадівців": Анатолія Пламадялу та Бориса Гульчука.

Зазначимо, бійців розформованої роти "Торнадо" визнали винними в створенні злочинної організації, вчиненні вбивств і ряду інших злочинів, в тому числі, сексуально-насильницького характеру під час антитерористичної операції на Донбасі.