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Суд оставил под стражей подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого

Новости » Происшествия     13.05.2020 - 21:48
Суд оставил под стражей подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого
Фото: Игорь Луценко (facebook.com/Batkivshchyna)

Александра Волкова оставили под стражей до 11 июля

Бориспольский районный суд продлил содержание под стражей подозреваемого в похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Об этом сообщил сам Луценко у себя на странице в Facebook.

По его словам, Александра Волкова оставили под стражей до 11 июля.

"Только что коллегия Бориспольского районного суда продлила меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении меня Волкову Александру до 11 июля текущего года", - сообщил Луценко.

Напомним, сегодня следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в использовании фальшивых документов участнику похищения и пыток Луценко и Вербицкого. По данным ГБР, это позволило мужчине скрываться от следствия последние 5 лет.

Ранее меру пресечения в виде содержания под стражей продлили еще одному подозреваемому в похищении активистов Майдана.

В марте правоохранители задержали Сергея Мыслывого - он также подозревается в убийстве Вербицкого и похищении Луценко. Мысливый ранее был объявлен в международный розыск Интерпола.

Теги Новости Украины Юрий ЛуценкоМайдан
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