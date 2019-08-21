Суд оставил под стражей четверых экс-"беркутовцев"

Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию стороны защиты, оставив четверых экс-"беркутовцев", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

Согласно решению суда 21 августа Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко и Олег Янишевский останутся под стражей до 14 сентября 2019 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в июле Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего сотрудника спецподразделения "беркут" Сергея Тамтуру, которому избрали новую меру пресечения в виде домашнего ареста. Свое решение судья Сергей Дячук объяснил тем, что нет данных, что действия Тамтуры привели к гибели людей на Майдане.

Также сообщалось, что в июне из-под стражи был отпущен экс-глава Службы безопасности Украины Александр Щеглов, которого подозревают в причастности к расстрелу активистов на Майдане. Щеглову избрали новую меру пресечения, отправив его под круглосуточный домашний арест.