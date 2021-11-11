Суд опять рассмотрит иск профсоюза "Электронмаш" о передаче 60% госпредприятия трудовому коллективу

Напомним, ранее Первичная профсоюзная организация госпредприятия "Электронмаш" заявляла, что около 60% имущества госпредприятия принадлежит трудовому коллективу, ссылаясь на то, что в 1986 году Совет министров СССР принял постановление о реализации "пилотного проекта", в рамках которого прибыль ряда экспериментальных госпредприятий могла распределяться между работниками предприятия с последующим начислением доходов.

В своем исковом заявлении Первичная профсоюзная организация указывала, что руководство госпредприятия "Электронмаш" часть полученной прибыли не распределяло между сотрудниками, а инвестировало в основные фонды.

А также уточняла, что, без урегулирования данного вопроса, начатая процедура приватизации госпредприятия путем продажи единого имущественного комплекса на аукционе, нарушает права трудового коллектива.

Судебные разбирательства, инициированные профсоюзом госпредприятия длятся не первый год. Первичная профсоюзная организация ГП "Электронмаш" обратилась с иском против Министерства экономического развития и торговли и Фонда государственного имущества еще в 2017 году. В 2018 году Минэкономразвития выиграло суд против профсоюза, но организация подала апелляцию.