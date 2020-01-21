Судью Печерского райсуда Вовка оправдали в деле о незаконном решении

Вышгородский районный суд Киевской области признал невиновным и оправдал судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст приговора от 15 января.

Решение вынес судья Алексей Рудюк.

Он признал своего коллегу Вовка невиновным в вынесении заведомо неправосудного решения.

Судье вменялось то, что в июне 2014 года он незаконно в заочном режиме лишил жительницу Киева права собственности на квартиру и автомобиль.

Судья Рудюк решил, что прокуратура и следствие не доказали наличие у Вовка умысла на внесение заведомо незаконного решения.

Учитывая это, суд решил его полностью оправдать.

Стоит отметить, в 2012 году судья Вовк приговорил Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы, а в декабре 2019 года арестовал Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Напомним, в марте 2015-го сообщалось, что Голосеевский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры Киева по поводу избрания меры пресечения судье Печерского райсуда Сергею Вовку.

Как писало РБК-Украина, парламент дал согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Так, Сергея Вовка подозревали в принятии заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества. Его действия квалифицировали по ч.2 ст.375 УК Украины.