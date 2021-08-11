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Суд оправдал бывшего начальника Харьковского национального университета воздушных сил Алимпиева

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Харьков, Среда 11 августа 2021 03:25
Суд оправдал бывшего начальника Харьковского национального университета воздушных сил Алимпиева Фото: экс-начальник Харьковского национального университета воздушных сил Андрей Алимпиев (facebook.com/groups/1903776739884306)
Автор: РБК-Украина

Суд оправдал экс-начальника Харьковского национального университета воздушных сил Алимпиева. Он обвинялся в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suspilne.

"9 августа судья Игорь Семиряд оправдал Андрея Алимпиева по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе)", - сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда Харькова.

В суде добавили, что у прокуратуры на обжалование приговора есть 30 дней с момента его объявления.

"Никаких коррупционных моментов в НАБУ не нашли. Тогда военная прокуратура Харьковского гарнизона расследовала дело по ч. 3 ст. 425 - небрежное отношение к военной службе, совершенное в особый период. Она предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Прокуратура в судебных прениях просила шесть лет лишения свободы. Суд по генерала Алимпиева вынес следующее: оправдать по всем пунктам обвинения в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - сказал Журавлев.

В ноябре 2017 года начальника Харьковского национального университета Воздушных сил генерал-майора Андрея Алимпиева задержали по подозрению в растрате 2,4 млн грн при закупке топлива. Ему объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, что ранее Дзержинский районный суд Харькова арестовал на 60 дней Андрея Алимпиева с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн гривен.

Также в соцсетях развернулась масштабная кампания в поддержку арестованного генерала Алимпиева.

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