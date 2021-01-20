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Суд огласил приговоры для 13 участников столкновений в Новых Санжарах

Автор: Инна Собора

В Полтавской области приняты судебные решения в отношении активных участников массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020 года. В частности, наказание назначили для 13 фигурантов дела.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, пять активных участников беспорядков, от действий которых пострадали сотрудники полиции, были приговорены к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием на год. При принятии решения суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.

Четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух лиц, причастных к хулиганским действиям, обязали заплатить штрафы.

Также суд освободил от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное правонарушение и перестали быть общественно опасными.

Напомним, 20 февраля в санаторный комплекс Нацгвардии в Новых Санжарах должны были прибыть украинцы и иностранные граждане, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Граждане должны были на территории санатории отбыть самоизоляцию из-за подозрения инфицирования коронавирусом.

Однако местные жители возмутились таким решением властей и вышли на акции протеста, заблокировав дорогу к санаторию. Вечером протесты в Новых Санжарах переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.

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