Суд в Одесской области обязал Россию выплатить переселенке 150 тысяч гривен

Беляевский суд в Одесской области удовлетворил иск вынужденной переселенки из Первомайска Донецкой области и обязал Россию выплатить женщине 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская" .

Отмечается, что женщина в 2014 году была вынуждена покинуть дом в Первомайске из-за вооруженной агрессии России. Судья удовлетворила просьбу украинки и обязала РФ выплатить 150 тысяч гривен моральной компенсации.

Суд объяснил, что Россия нарушила ряд международных норм, в частности Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум, Хельсинкский заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года, а также ряд нормативных актов Украины. Это говорит об отсутствии у РФ судебного иммунитета.