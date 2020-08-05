Суд обязал Венедиктову забрать дело Вовка у НАБУ

Печерский районный суд Киева принял решение, которым обязал забрать дело главы столичного Окружного админсуда Павла Вовка у Национального антикоррупционного бюро. Бюро утверждает, что суд вышел за пределы своих полномочий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

Сообщается, что решением суда генпрокурора Ирину Венедиктову фактически обязали забрать у НАБУ дело в отношении Вовка и других судей Окружного админсуда.

Бюро отмечает, что Печерский райсуд вышел за пределы полномочий, поскольку подсудность дел НАБУ и САП закреплена за Высшим антикоррупционным судом. Кроме того, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу.

Бюро отмечает, что дело по подозрению судей ОАСК нельзя передавать другому органу, поскольку на записях задокументированы доказательства связей Вовка с другими правоохранительными органами.

"НАБУ готовит жалобу на следователя судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в ВАКС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ объявит Вовка в розыск, если он в очередной раз не придет на допрос.

В июле Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку сообщили о подозрении в вынесении заказных решений и попытке захвата судебной власти.

РБК-Украина анализировало записи из дела Вовка, а также разбиралось, планирует ли власть ликвидировать ОАСК.