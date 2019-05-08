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Суд обязал ГПУ снять Калетника с розыска, - адвокат

Новости » Политика    08.05.2019 - 08:45
Суд обязал ГПУ снять Калетника с розыска, - адвокат
Иллюстративное фото (УНИАН)

Печерский райсуд удовлетворил жалобу представителя Калетника

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу представителя Игоря Калетника и обязал Генпрокуратуру (ГПУ) отменить его розыск. Об этом заявила адвокат Калетника Ирина Залюбовская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

По ее словам, суд установил незаконность действий Генеральной прокуратуры и очередным решением признал, что уголовное производство по "диктаторским законам" - политическое преследование бывшего заместителя председателя Верховной рады.

Адвокат отметила, что это не первое решение по делу Игоря Калетника, принятое судами за последний период.

Как известно, 2 апреля Печерский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать уголовное производство по прокурорам Генпрокуратуры, которые превысили служебные полномочия и не выполнили предыдущие судебные решения о прекращении уголовного преследования Калетника.

"Такие действия прокуроров незаконны и противоречат нормам права. Прокуроры ГПУ преследовали Калетника, выполняя указания руководства", - отметила адвокат.

По ее словам, в настоящее время ГБР должно расследовать и выявить всех причастных к организации преступлений против ее клиента.

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