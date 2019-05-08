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Суд зобов'язав ГПУ зняти Калєтніка з розшуку, - адвокат

Новини » Політика    08.05.2019 - 08:45
Суд зобов'язав ГПУ зняти Калєтніка з розшуку, - адвокат
Ілюстративне фото (УНІАН)

Печерський райсуд задовольнив скаргу представника Калєтніка

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу представника Ігоря Калєтніка і зобов'язав Генпрокуратуру (ГПУ) скасувати його розшук. Про це заявила адвокат Калєтніка Ірина Залюбовська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook

За її словами, суд встановив незаконність дій Генеральної прокуратури і черговим рішенням визнав, що кримінальну провадження щодо "диктаторських законів" - політичне переслідування колишнього заступника голови Верховної ради.

Адвокат зазначила, що це не перше рішення по справі Ігоря Калєтніка, прийняте судами за останній період.

Як відомо, 2 квітня Печерський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочати кримінальне провадження щодо прокурорів Генпрокуратури, які перевищили службові повноваження і не виконали попередні судові рішення про припинення кримінального переслідування Калєтніка.

"Такі дії прокурорів незаконні і суперечать нормам права. Прокурори ГПУ переслідували Калєтніка, виконуючи вказівки керівництва", - зазначила адвокат.

За її словами, в даний час ДБР має розслідувати і виявити всіх причетних до організації злочинів проти її клієнта.

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