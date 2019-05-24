Суд обязал НКРЭКУ компенсировать "Днепропетровскгазу" 1 млрд гривен

Суд постановил компенсировать АО "Днепропетровскгаз" убытки в размере 1,038 млрд гривен. Однако НКРЭКУ продолжает игнорировать решение суда и отказывается выполнять свои прямые обязанности по тарифообразованию. Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"24 апреля АО "Днепропетровскгаз" выиграло суд против Регулятора. Шестой апелляционный административный суд обязал НКРЭКУ компенсировать АО "Днепропетровскгаз" 1,038 млрд гривен убытков и установить экономически обоснованный тариф. Сроки выполнения данного решения уже прошли. НКРЭКУ продолжает избегать просмотра убыточного тарифа. Только в 2018 году потери АО "Днепропетровскгаз" от распределения газа составили 697 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, до полного исполнения этого судебного решения НКРЭКУ АО "Днепропетровскгаз" не в состоянии рассчитаться по своим обязательствам перед НАК "Нафтогаз Украины" и другими контрагентами. Кризис неплатежей вызвана тем, что действующий тариф на распределение газа не покрывает всех обоснованных затрат предприятия.

"Решение суда, вынесенное в пользу АО "Днепропетровскгаз", является доказательством того, что НКРЭКУ протяжении лет осуществляло целенаправленную дискриминационную тарифную политику по отношению к газораспределительных компаний. В частности, Регулятор не учел в тарифе необходимые объемы газа для производственно-технологических расходов и установил заниженную стоимость этого газа", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что регулятор не выполняет свои прямые обязанности в отношении справедливого, недискриминационного и беспристрастного регулирования в области. По словам пресс-службы, "такие согласованные действия НКРЭКУ с НАК "Нафтогаз Украины" направлены на монополизацию рынка распределения газа".

"Госмонополист требует немедленной уплаты задолженности в размере 360 млн гривен, которая образовалась за убыточный тариф на распределение, установленный Регулятором. Конечной целью НАК "Нафтогаз Украины" является не получение задолженности, а захват и монополизация рынка распределения газа путем банкротства предприятия, которое поставляет газ для 600 тыс. семей и 2,3 тыс. Предприятий", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, промедление НКРЭКУ с установлением безубыточных тарифов для АО "Днепропетровскгаз" усложняет деятельность компании и ставит под угрозу стабильность газоснабжения в Днепропетровской области. Из-за того, что предприятие не может вовремя и в полном объеме рассчитываться с контрагентами сейчас счета АО "Днепропетровскгаз" заблокированы.

"Компания не может закупить топливо для автомобилей аварийно-диспетчерской службы, расходные материалы для ремонтов газовых сетей, под угрозой выплата зарплат работникам. Если деятельность "Днепропетровскгаза" не будет разблокирована в ближайшее время, компания не сможет гарантировать безопасность и бесперебойность газоснабжения в области, где создается более 10% украинского ВВП", - говорится в сообщении.