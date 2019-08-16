Суд обязал НАБУ возобновить дело против Корчак

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновить расследование уголовного дела против экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на материалы судебного дела, опубликованные в Едином реестре судебных решений.

В частности, суд отменил постановление НАБУ о закрытии дела о назначении Корчак премий самой себе.

Согласно материалам, в суд поступила жалоба о том, что 16 апреля НАБУ закрыло уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины в отношении экс-главы НАПК на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК, в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

Заявитель подчеркнул, что детектив НАБУ провел единственное следственное действие - допрос Корчак, которая сообщила, что решениями НАПК, члены агентства "делегировали" ей право на принятие соответствующих приказов о выплате премий сотрудникам. При этом другие действия детектив не предпринимал: не получал и не проводил самостоятельный анализ указанных решений НАПК, не получал и не осуществил анализ документов, созданных Корчак как основание для выплаты денежных средств членам агентства, не допрашивал других членов ведомства и не установил фактический объем полученной денежного вознаграждения членами агентства.

Также заявитель отметил, что в деле не было осуществлено ни одного следственного (розыскного) действия.

В свою очередь детектив НАБУ отметил, что, согласно акту Счетной палаты от 27.07.2017р. № 07-10/6 о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета НАПК за 2016-2017 годы, нарушений и отклонений не выявлено.

Так, 20 июня суд удовлетворил жалобу заявителя и отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении экс-главы Нацагентства.

"Постановление от 16.04.2019р. старшего детектива Национального бюро Четвертого отдела детективов Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Нечипоренко Д.И. о закрытии уголовного производства № 52018000000000453 от 14.05.2018р. по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - отменить. Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в тексте решения суда.

Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что 4 члена НАПК ежемесячно получали четыре стандартных оклада вместо одного путем выписывания себе премий. Так, с апреля по сентябрь 2016-го Корчак получила более 700 тыс. гривен зарплаты. Ее стандартный оклад составляет 35 тыс. гривен. Она также получала 50% от оклада в виде надбавки за выслугу, по одному окладу как надбавку за интенсивность и как премию.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году в Кабинете министров Украины заявили, что не давали разрешения на выплату высоких премий руководству Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.