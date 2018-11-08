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Суд обязал НАБУ допросить фигурантку дела о растрате рефинансирования НБУ

Новости » Финансы    08.11.2018 - 12:02
Фото: Соломенский суд flickr.com/nab_ukr)
Фото: Соломенский суд flickr.com/nab_ukr)

В деле фигурируют 12 млрд грн рефинансирования Нацбанка

Суд зобов'связал Национальное антикоррупционное бюро допросить бывшую главу совета директоров "Дельта Банка" Елену Попову в рамках уголовного производства о возможной растрате рефинансирования Национального банка Украины и коммерческими банками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".

Решение принял следственный судья Солом'соломенского районного суда города Киева Вадим Сенин, сообщает "Слово и Дело".

Речь идет о возможной растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования Нацбанка должностными лицами Пивденкомбанка, банка "Киевская Русь", Городского Коммерческого Банка, Автокразбанка, Терра Банка, Дельта банка, банка "Хрещатик", банка "Финансы и кредит", Финростбанка и Интеграл банка.

Напомним, что хозяйственные суды приняли 19 решений в пользу Национального банка на общую сумму 947 млн грн в делах против бывшего совладельца "Приваткредиты рефинансирования, гарантии под которые давал лично Игорь Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка. Кроме личного поручительства, Национальный банк по соответствующими договорам получил обеспечение от подконтрольных Коломойскому компаний.

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