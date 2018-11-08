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Суд зобов'язав НАБУ допитати фігурантку справи про розтрату рефінансування НБУ

Новини » Фінанси    08.11.2018 - 12:02
Фото: Солом'янський суд (flickr.com/nab_ukr)
Фото: Солом'янський суд (flickr.com/nab_ukr)

У справі фігурують 12 млрд грн рефінансування Нацбанку

Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро допитати колишню голову ради директорів "Дельта Банку" Олену Попову у межах кримінального провадження про можливу розтрату рефінансування Національного банку України комерційними банками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

Рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вадим Сенін, повідомляє "Слово і Діло".

Йдеться про можливу розтрату 12 мільярдів гривень рефінансування Нацбанку посадовими особами Південкомбанку, банку "Київська Русь", Міського Комерційного Банку, Автокразбанку, Терра Банку, Дельта банку, банку "Хрещатик", банку "Фінанси і кредит", Фінростбанку та Інтеграл банку.

Нагадаємо, що господарські суди ухвалили 19 рішень на користь Національного банку на загальну суму 947 млн грн у справах проти колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. Таким чином НБУ повертає кредити рефінансування, гарантії під які давав особисто Ігор Коломойський, який на той момент був співвласником банку. Окрім особистої поруки, Національний банк за відповідними договорами отримав забезпечення від підконтрольних Коломойському компаній.

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