Суд обязал ГПУ выплатить уволенному прокурору Кулику 1,6 млн грн за работу в АТО

Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Кулик подал иск в суд в конце октября текущего года с требованием начислить ему положенную премию и денежную компенсацию за период работы военным прокурором.

Экс-глава ОАСК Павел Вовк вынес решение в начале декабря, полностью удовлетворив исковые требования Кулика.

В частности, судья отметил, что экс-прокурор находился в районе проведения АТО и имеет статус "участник боевых действий", а значит ему положено одноразовое пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

В общей сложности, по решению суда, Кулику положены премии и компенсации в размере 1 617 952 гривны.

ГПУ пыталась доказать суду, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик сам подал рапорт об отказе от пересчета положенных ему премий и компенсаций, но суд отклонил этот аргумент.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Кулика в конце ноября из-за того, что 24 октября тот не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генерального прокурора.

Ранее издание The New York Times писало, что Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. По информации издания, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

Кроме этого, Кулик вел засекреченное дело с конфискацией денег окружения бывшего президента Виктора Януковича. Сейчас все его дела проходят инвентаризацию.