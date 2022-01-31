Суд обязал ГБР закрыть дело против Stolitsa Group

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Stolitsa Group.

В частности, следователи ГБР расследовали уголовное производство по факту "возможного завладения и растраты государственного имущества в результате произвольных действий должностных лиц" Государственного предприятия "Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат "Пуща-Водица" и должностных лиц ООО "Столица Групп".

Речь идет об уголовном производстве, открытом 12 ноября 2019 года Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, которое в мае 2020 передали для расследования в Госбюро.

16 февраля 2021 года уголовное производство было закрыто из-за отсутствия состава преступления и в связи с существованием не отмененного постановления о закрытии уголовного производства, в котором аналогичные факты расследовались еще с 2017 года.

В мае 2021 года следствие по уголовному производству было возобновлено с непонятной целью, а постановление о закрытии уголовного производства - безосновательно отменено.

Несмотря на очевидное отсутствие необходимости установления каких-либо дополнительных сведений, с учетом полноты уже проведенного ранее досудебного расследования, следователи ГБР обратились в Печерский районный суд Киева с ходатайством о продлении сроков досудебного расследования, срок которого истекает 31 января 2022 года.

Уголовное процессуальное законодательство не предусматривает процедуры повторной подачи ходатайства о продлении срока досудебного расследования после принятия судом определения об отказе. К тому же, в УПК Украины определено, что ходатайство о продлении срока досудебного расследования подается не позднее, чем за пять дней до истечения срока досудебного расследования, а указанный срок истекает 31 января текущего года. Следовательно, повторное ходатайство невозможно.

Таким образом, с учетом принятого 28 января 2022 года решения Печерского райсуда, столичная прокуратура должна в течение пяти дней вынести постановление о закрытии уголовного производства в отношении Stolitsa Group.