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Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Stolitsa Group

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 14:55
Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Stolitsa Group Фото: Stolitsa Group (bild.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Печерський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) закрити кримінальну справу проти Stolitsa Group.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Stolitsa Group.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите 12 листопада 2019 року Головним слідчим управлінням Національної поліції України, яке у травні 2020 року передали для розслідування в Держбюро.

Зокрема, слідчі ДБР розслідували кримінальне провадження за фактом "можливого заволодіння та розтрати державного майна внаслідок довільних дій посадових осіб" Державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" та посадових осіб ТОВ "Столиця Груп".

16 лютого 2021 року кримінальне провадження було закрито через відсутність складу злочину та у зв'язку з існуванням не скасованої постанови про закриття кримінального провадження, в якій аналогічні факти розслідувалися ще з 2017 року.

У травні 2021 року слідство з кримінального провадження було відновлено з незрозумілою метою, а постанова про закриття кримінального провадження - безпідставно скасовано.

Попри очевидну відсутність необхідності встановлення будь-яких додаткових відомостей з урахуванням повноти вже проведеного раніше досудового розслідування, слідчі ДБР звернулися до Печерського районного суду Києва з клопотанням про продовження термінів досудового розслідування, термін якого закінчується 31 січня 2022 року.

Кримінальне процесуальне законодавство не передбачає процедури повторного подання клопотання про продовження строку досудового розслідування після ухвалення судом ухвали про відмову. Крім того, в КПК України визначено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення строку досудового розслідування, а зазначений термін спливає 31 січня поточного року. Отже, повторне клопотання неможливе.

Таким чином, з урахуванням прийнятого 28 січня 2022 року рішення Печерського райсуду, столична прокуратура має протягом п'яти днів винести ухвалу про закриття кримінального провадження стосовно Stolitsa Group.

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