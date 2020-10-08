Суд обязал ГБР открыть дело против Сытника из-за невыполнения решения КСУ

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело против директора НАБУ Артема Сытника из-за невыполнения им решения Конституционного суда Украины.

Об этом говорится в соответствующем решении суда, передает УНИАН.

Как известно, ранее в ГБР подали заявление относительно самовольного захвата власти Артемом Сытником и превышения им служебных полномочий, поскольку тот проигнорировал решение Конституционного суда Украины о незаконности его назначения на должность.

Однако ГБР не внесло соответствующие данные в ЕРДР и, соответственно, не начало досудебное следствие в отношении изложенных в заявлении фактов нарушений закона, которые квалифицируются по ч.1 ст.109, ч.2 ст.353, ч.1 ст.364, ч.4 ст.382 Уголовного кодекса Украины.

Суд принял решение обязать Государственное бюро расследований внести соответствующую информацию в ЕРДР. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

С этого момента начнется следствие по делу.

В случае признания судом Сытника виновным в предъявленных обвинениях, это может угрожать подозреваемому тюремным заключением. Так, только по ч.1 ст. 109, "Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий", предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Неконституционным признали указ о его назначении.