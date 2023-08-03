Суд обрав запобіжний захід для Трампа

Під час засідання федеральний прокурор Томас Віндом заявив, що обидві сторони прийшли до згоди щодо запобіжного заходу. Згідно до нього, Трамп має не порушувати федеральні закони або закони штату, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.

Також він має не спілкуватися зі свідками по справі ніяк, окрім як через своїх адвокатів. Трамп погодився з такими умовами.

Наступне засідання по справі назначили на 28 серпня цього року.

Справа про фальсифікацію виборів

Кілька днів тому з'явилась інформація, що Трампу висунуть звинувачення у справі про спробу сфальсифікувати результати виборів 2020 роцу. Згідно до обвинувального висновку, Трамп вступив у змову з шістьма особами.

Пізніше колишньому президенту було висунуто звинувачення за чотирма пунктами:

змова з метою обману Сполучених Штатів;

змова з метою запобігання офіційному розгляду;

перешкоджання проведенню офіційного розгляду;

змова проти прав американських громадян.

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