Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у відчуженні земель Київської ГЕС
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним в організації схеми захоплення земель Київської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.
Усім чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави:
- майже 350 млн грн – організатору протиправної схеми,
- майже 45 млн грн – двом спільникам,
- 20 млн грн – ще одному учаснику оборудки.
Нагадаємо, 18 січня джерела РБК-Україна повідомили про те, що на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу.
Також в різних регіонах України затримані ще три підозрювані у злочинній діяльності. Вони отримали підозри у протиправному заволодінні понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури.
Слідство запропонувало для розгляду суду утримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 700 млн гривень та 500 млн гривень. Бралися до уваги матеріальний стан підозрюваних, їхні можливості переховуватися від слідства.
В межах даного кримінального провадження досліджується причетність вказаних осіб до заволодіння близько 300 га земель орієнтовною вартістю 1,1 млрд грн.
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