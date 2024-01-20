Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у відчуженні земель Київської ГЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного бюро розслідувань .

Усім чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави:

майже 350 млн грн – організатору протиправної схеми,

майже 45 млн грн – двом спільникам,

20 млн грн – ще одному учаснику оборудки.

Нагадаємо, 18 січня джерела РБК-Україна повідомили про те, що на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу.

Також в різних регіонах України затримані ще три підозрювані у злочинній діяльності. Вони отримали підозри у протиправному заволодінні понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури.

Слідство запропонувало для розгляду суду утримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 700 млн гривень та 500 млн гривень. Бралися до уваги матеріальний стан підозрюваних, їхні можливості переховуватися від слідства.

В межах даного кримінального провадження досліджується причетність вказаних осіб до заволодіння близько 300 га земель орієнтовною вартістю 1,1 млрд грн.