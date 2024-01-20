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Суд избрал меру пресечения подозреваемым в отчуждении земель Киевской ГЭС

Суббота 20 января 2024 16:30
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Суд избрал меру пресечения подозреваемым в отчуждении земель Киевской ГЭС Фото: суд избрал меру пресечения подозреваемым в отчуждении земель Киевской ГЭС (freepik.com)
Автор: Сергей Новиков

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым в организации схемы захвата земель Киевской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.

Всем четырем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога:

  • почти 350 млн грн – организатору противоправной схемы,
  • почти 45 млн грн – двум сообщникам,
  • 20 млн грн – еще одному участнику сделки.

Напомним, 18 января источники РБК-Украина сообщили о том, что на украино-польской границе задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу .

Также в разных регионах Украины задержаны еще трое подозреваемых в преступной деятельности. Они получили подозрения в противоправном завладении более 7 гектаров земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры.

Следствие предложило для рассмотрения суда содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 700 млн. гривен и 500 млн. гривен. Принималось во внимание материальное состояние подозреваемых, их возможности скрываться от следствия.

В рамках данного уголовного производства исследуется причастность указанных лиц к завладению около 300 га земель ориентировочной стоимостью 1,1 млрд грн.

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