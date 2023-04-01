Суд обрав запобіжний захід митрополиту Павлу, - ЗМІ

Як зазначають у спілці православних журналістів, згідно з рішенням суду, митрополит Павло також зобов'язаний носити електронний браслет і не може спілкуватися з віруючими. Таку інформацію також публікує низка українських ЗМІ.

"Слідство встановило, що починаючи з 24 лютого 2022 року Петро Лебідь (митрополит Павло - ред.) вирішив виправдовувати агресію РФ, будучи намісником Києво-Печерської лаври шляхом спілкування з парафіянами монастиря", - заявляв прокурор, звинувачуючи підозрюваного.

Водночас у Київській обласній прокуратурі повідомили РБК-Україна, що суд все ще розглядає клопотання про запобіжний захід митрополиту Павлу і рішень не оголошував.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, чи суд відбувся сьогодні ввечері.