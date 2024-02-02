ua en ru
Пт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суд обрав запобіжний захід чиновнику Міноборони у справі про снаряди

П'ятниця 02 лютого 2024 18:54
UA EN RU
Суд обрав запобіжний захід чиновнику Міноборони у справі про снаряди Ілюстративне фото: суд обрав запобіжний захід чиновнику Міноборони у справі про снаряди (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Левицький

ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про розкрадання 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.

За даними джерел РБК-Україна, мова про в.о. директора Департаменту військово-технічної політики Міноборони Тоомаса Нахкура.

Зокрема суд зобов'язав посадовця здати паспорти для виїзду за кордон. При цьому його зобов'язали носити електронний браслет.

Також ВАКС відмовив у задоволенні клопотання в частині застосування тримання під вартою з альтернативною заставою у понад 268 млн гривень, про що просив прокурор.

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони України повідомили що відсторонили Нахкура з посади керівника одного з департаментів.

Розкрадання 1,5 млрд гривень на снарядах

27 січня у колишнього та чинного чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу" провели обшуки. Посадовців підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Власні джерела РБК-Україна повідомляли, що серед фігурантів - скандально відомий Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Крім того, обшуки також відбулися й у нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Накхура. Детальніше - в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
коррупция Війна Росії проти України
NEWS
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву