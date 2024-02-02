Суд обрав запобіжний захід чиновнику Міноборони у справі про снаряди

ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про розкрадання 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.

За даними джерел РБК-Україна, мова про в.о. директора Департаменту військово-технічної політики Міноборони Тоомаса Нахкура.

Зокрема суд зобов'язав посадовця здати паспорти для виїзду за кордон. При цьому його зобов'язали носити електронний браслет.

Також ВАКС відмовив у задоволенні клопотання в частині застосування тримання під вартою з альтернативною заставою у понад 268 млн гривень, про що просив прокурор.

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони України повідомили що відсторонили Нахкура з посади керівника одного з департаментів.

Розкрадання 1,5 млрд гривень на снарядах

27 січня у колишнього та чинного чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу" провели обшуки. Посадовців підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Власні джерела РБК-Україна повідомляли, що серед фігурантів - скандально відомий Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Крім того, обшуки також відбулися й у нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Накхура. Детальніше - в матеріалі.

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